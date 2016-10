Schauspieler: Cam Gigandet (Stunner) Anson Mount (Cherry) Freddy Rodríguez (Trench) Alvin 'Xzibit' Joiner (Mule) William Fichtner (Guidry) Kathleen Robinson (Vivian) Eddie Kaye Thomas (Christian)

Originaltitel: Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden Regie: John Stockwell Drehbuch: Kendall Lampkin Kamera: Peter Holland Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 12