Pro7 MAXX 13:55 bis 14:20 Trickserie Futurama Wiedergeburt USA 2010 HDTV Merken Nach einer Verfolgungsjagd stürzt die "Planet Express"-Crew auf die Erde. Nur Professor Farnsworth überlebt. Mit einem selbst entwickelten Stammzellen-Gebräu kann er die Crew jedoch wiederbeleben. Einzig Leela verbleibt in einem irreversiblen Koma. Darüber ist Fry so verzweifelt, dass er sich einen Roboter baut, der Leela zum Verwechseln ähnlich ist. Als die echte Leela aus dem Koma erwacht, und sich Fry selbst als Roboter entpuppt, ist das Chaos perfekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Frank Marino Drehbuch: David X. Cohen Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6