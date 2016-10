Pro7 MAXX 06:00 bis 06:50 Dokumentation Mission Schwertransport Bomber auf Achse GB, USA 2013 HDTV Merken In Newquay an der Südwestküste Englands soll ein neues Luftfahrtmuseum entstehen. Dafür werden alle möglichen Militärmaschinen aus den 50-ern und 60-ern eingeflogen. Doch nicht alle Flieger sind noch flugtauglich. Ein alter Bomber der Royal Air Force zum Beispiel bereitet den Spezialisten riesige Probleme. Selbst das Lösen der alten Schrauben sorgt für Ärger. Nun muss er über Land 400 Kilometer quer durch England geschafft werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 276 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 36 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 36 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 36 Min.