Pro7 MAXX 01:20 bis 02:00 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Parasiten CDN, USA 1996 2016-10-19 04:55 Merken Bei Sprengarbeiten in einer Salzmine wird das Skelett eines Stegosaurus aufgefunden. Zur Begutachtung des Fundes holt man die Paläo-Biologin Sheila Morrison herbei. Kurze Zeit nach dem Fund werden die Menschen der Umgebung von einer unheimlichen Krankheit heimgesucht: Eine Infektion mit wurmartigen Parasiten verändert ihre Persönlichkeit. Nur Sheilas kleinem Bruder Howie, der geistig ein wenig zurückgeblieben ist, passiert nichts ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christianne Hirt (Sheila Morrison) Neil Patrick Harris (Howie) Patrick Stevenson (Jake Hart) Gabrielle Miller (Charlotte Nichols) Charles Andre (Evan) Aaron Pearl (Clark) David Fredericks (Sheriff Lewis) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Neill Fearnley Drehbuch: Jonathan Glassner, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12