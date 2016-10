Pro7 MAXX 21:10 bis 22:00 Actionserie The Flash Plastique USA 2014 2016-10-17 02:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einem Bürogebäude mitten in der Innenstadt detoniert eine Bombe. Joe und Barry untersuchen den Tatort und sind mittendrin in den Ermittlungen, als ihnen mitgeteilt wird, dass sich ab sofort General Eiling um die Aufklärung des Anschlags kümmern soll. Während Joe völlig konsterniert ist, weil ihm der Fall entzogen wurde, ermittelt Barry weiter. Schon bald stößt er auf Ungereimtheiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Dermott Downs Drehbuch: Aaron Helbing, Todd Helbing, Brooke Eikmeier Kamera: C. Kim Miles Altersempfehlung: ab 12