Pro7 MAXX 13:30 bis 14:15 Dokusoap Hotel Hell mit Gordon Ramsay Four Seasons Inn GB 2012 16:9 HDTV Gordon Ramsay stattet heute dem Four Seasons Inn in West Dover, Vermont, einen Besuch ab. Die Besitzerin Sandy MacDougall führt das Hotel eher wie eine Jugendherberge und lässt das unbezahlte Personal in den Zimmern übernachten. Kann der Experte das Hotel retten oder macht es diesmal tatsächlich mehr Sinn, die Tore für immer zu schließen? Moderation: Gordon Ramsay Originaltitel: Gordon Ramsay?s Hotel Hell Altersempfehlung: ab 12