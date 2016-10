Pro7 MAXX 11:25 bis 12:15 Dokumentation Life Below Zero - Überleben in Alaska Raus ins Unbekannte USA 2015 2016-10-20 10:40 16:9 HDTV Merken Sue ist sauer. Angeblich haben sich auf ihrem Grundstück im Landesinneren Hausbesetzer breitgemacht. Das will sich die taffe Selbstversorgerin nicht gefallen lassen und macht sich auf den 240 Kilometer langen Weg dorthin. In Eagle sammelt Andy mit seinen Hunden dringend benötigtes Feuerholz. Unterwegs reißt sein Schlitten an den Nähten auf - eine Katastrophe. Chip und Agnes Hailstone decken sich dagegen mit Fischvorräten ein, um für ihren Umzug gewappnet zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franzo (Narrator) Agnes Hailstone (Herself) Originaltitel: Life Below Zero Altersempfehlung: ab 12