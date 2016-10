Pro7 MAXX 05:15 bis 05:55 Dokumentation Mission Schwertransport Volles Rohr! Einsatz für die Eisenbahn-Haubitze! GB, USA 2013 2016-10-17 06:00 16:9 HDTV Merken Heiliges Kanonenrohr! Es ist nicht einfach irgendeine Haubitze, die diesmal von England in die Niederlande transportiert werden soll - es ist die größte Eisenbahn-Haubitze überhaupt. Mit 200 Tonnen wiegt das Ungetüm sie so viel wie ein Jumbojet! Dieser Transport wird zu einer extremen Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monster Moves