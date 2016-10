Pro7 MAXX 02:50 bis 03:40 Dokumentation Krokodile hautnah Panzerechsen vom Nil GB 2012 16:9 HDTV Merken 700 Menschen sterben jährlich in Afrika durch Attacken von Krokodilen. Es ist also unbedingt erforderlich, mehr über diese Tiere zu erfahren. Ben Fogle schließt sich in Botswana einem Team an, das eine ganz besondere Methode ausprobieren will, um an mehr Informationen über die Verhaltensweisen der Tiere zu kommen: Brad Bestelink und Andy Crawford gehen mit den Krokodilen tauchen. Doch schon beim ersten Versuch gibt es große Probleme ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ben Fogle Originaltitel: The Secret Life of Crocodiles with Ben Fogle

