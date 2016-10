Pro7 MAXX 23:00 bis 23:55 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Außer Kontrolle USA 2012 2016-10-15 02:05 16:9 HDTV Merken Auf dem Suwanee River sind Jimmy und James vom Pech verfolgt, während Buck und Swilley eine besonders ertragreiche Stelle finden. Doch dieser Teil des Flusses ist sehr gefährlich. Ist es das Risiko wert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski