RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges L'agence Cupidon USA 2012 Stereo Eve est animatrice d'un talk-show télévisé produit par son ami Rick. Carriériste, elle n'a jamais pris le temps de se construire une vie amoureuse et maintenant que son émission fait de mauvaises audiences, elle a peur de se retrouver sans rien. À l'approche de la Saint-Valentin, elle commence à déprimer. Schauspieler: Joely Fisher (Eve Lovett) Jamie Kennedy (Vernon Gart) Roark Critchlow (Rick) Brittany Ishibashi (Rita) Christine Estabrook (Janice) Adam Chambers (Doug) Kate Orsini (Maureen) Originaltitel: Cupid, Inc. Regie: Ron Oliver Drehbuch: Judd Parkin