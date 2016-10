RTS Un 13:25 bis 15:00 Sonstiges Le bal des pompiers CDN 2013 Stereo Merken Dan est veuf depuis plusieurs années et se consacre totalement à son fils Tyler et à son métier de chef des pompiers. Lors d'une intervention pour un début d'incendie, il fait la connaissance de Kate, une fleuriste. Reconnaissante, celle-ci propose d'aider Dan à la décoration florale du bal de la Saint-Valentin organisé par les pompiers au profit des orphelins du feu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Baldwin (Dan) Natalie Brown (Kate) Lisa Berry (Wendy) James Thomas (Gavin) Christian Martyn (Tyler) Leah McPherson (Rebecca) Sadie LeBlanc (Chelsea) Originaltitel: Be My Valentine Regie: Graeme Campbell Drehbuch: David Titcher, J.B. White White Musik: Trevor Yuile