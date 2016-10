RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges Ma vie rêvée ! CDN 2014 Stereo Merken Mira Simon rêve d'une vie "parfaite". Dans la journée du premier avril, elle fait trois blagues pour taquiner sa soeur Sophie, son collègue et ami Jonah et ses deux meilleures amies Brook et Kelsea. Ces trois canulars correspondent exactement à ce qu'elle souhaite et ce qu'elle espère : obtenir une promotion, trouver un nouvel appartement et avoir un petit ami. Dès le lendemain, ses trois voeux se réalisent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Szohr (Mira) Benjamin Hollingsworth (Jonah) Ryan Kennedy (Liam) Peter Benson (Michael) Tara Wilson (Susan) Vincent Tong (Jerry) Deidre Hall (Erin) Originaltitel: Lucky in Love Regie: Kevin Fair Drehbuch: Talia Green, Nina Weinman Musik: Michael Richard Plowman