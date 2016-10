RTS Un 20:45 bis 22:50 Sonstiges Les gardiens de la galaxie USA, GB 2014 Untertitel Merken Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Pratt (Peter Quill) Zoe Saldana (Gamora) Dave Bautista (Drax) Vin Diesel (Groot) Bradley Cooper (Rocket) Lee Pace (Ronan) Michael Rooker (Yondu Udonta) Originaltitel: Guardians of the Galaxy Regie: James Gunn Drehbuch: James Gunn, Nicole Perlman, Dan Abnett, Andy Lanning Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab no ag