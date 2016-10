RTS Un 15:10 bis 16:50 Sonstiges Coup de foudre en sursis CDN 2015 Stereo Merken L'amour réserve parfois bien des surprises... Josie Mayfield travaille dans l'entreprise prospère de son père. Elle est persuadée avoir trouvé l'homme idéal en la personne de son petit ami Richard, séduisant et à l'avenir prometteur. Pourtant les parents de la jeune fille ne partagent pas du tout cet avis, et lui font même l'affront de ne pas inviter Richard à leur anniversaire de mariage... Qu'à cela ne tienne, le fiancé va mettre au point un plan machiavélique pour redorer son blason auprès de ses futurs beaux-parents, mais tout ne va pas tourner à son avantage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hilarie Burton (Josie Mayfield) Paul Campbell (Gridley Maxwell) Aaron Craven (Richard Wright) Leanne Lapp (Mindy Mayfield) Wanda Cannon (Claire Mayfield) Malcolm Stewart (Joseph Mayfield) Tim Conway (Granddad Mayfield) Originaltitel: Surprised by Love Regie: Robert Iscove Drehbuch: Neal H. Dobrofsky, Tippi Dobrofsky Musik: Hal Beckett, Douglas Pipes