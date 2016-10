RTS Un 13:30 bis 15:10 Sonstiges Les doutes de la mariée CDN 2015 Stereo Merken Plus son mariage approche, plus Georgie est envahie de doutes quant à son fiancé Phillip, un brillant chirurgien plasticien mais pour lequel elle ne ressent pas ce petit quelque chose qui lui ferait dire "oui" sans hésitation. Arrivée sur l'île paradisiaque où sa mère a organisé les festivités, Georgie fait alors la connaissance de Luke, un architecte séduisant, anticonformiste et plein d'humour... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arielle Kebbel (Georgie Dwyer) Andrew W. Walker (Luke Griggs) David Haydn-Jones (Dr. Phillip Hamilton) Colleen Wheeler (Emma Dwyer) Anna Van Hooft (Melissa) Daryl Shuttleworth (Bud Dwyer) Jaclyn Smith (Felice Hamilton) Originaltitel: Bridal Wave Regie: Michael Scott Drehbuch: Neal H. Dobrofsky, Tippi Dobrofsky