Hessen 04:30 bis 05:00 Reportage Dampf gegen Diesel - die Eisenbahnfreunde Wetterau D 2016 2016-10-29 05:10 Live TV Merken Heinrich Cloes und Mario Schruf müssen "Friedrich-Karl" wieder fit machen und auf Touren bringen - ihre Dampflok. Viele Arbeitsstunden stecken nun schon in der Lok und ihrem Zug, der mit vier oder mehr historischen Personen- und Gepäckwagen durch die Wetterau dampft. Jede freie Minute stecken die Eisenbahnfreunde Wetterau in ihre alten Schätze - auch wenn sie über die Vorzüge von Dampf oder Diesel immer mal wieder handfeste Debatten haben. Was ist schöner? Darüber lässt sich trefflich streiten. Sicher ist: Eine Stunde Dampflok fahren heißt zehn Stunden schrauben, eine Stunde Diesellok fahren eine Stunde schrauben. Die Eisenbahnfreunde haben die von der Deutschen Bahn stillgelegte Bahnlinie zwischen Bad Nauheim und Münzenberg übernommen. Sie sind verantwortlich für die Bahnstrecke, und auch das erfordert viel Arbeit und technisches Geschick. Sie fahren für Touristen und verdienen sogar ein wenig Geld mit Fahrten im Auftrag der Deutschen Bahn. Allerdings müssen sie Jahr für Jahr die Betriebsgenehmigung verlängern lassen - jedesmal eine Zitterpartie. Nun wollen sie endlich eine langfristige Genehmigung bekommen - für die nächsten dreißig Jahre. Doch das ist gar nicht so einfach. Ob sie alle Bedingungen erfüllen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen-Reporter Regie: Reinhard Schall

