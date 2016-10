Hessen 13:05 bis 14:35 Heimatfilm Die Landärztin - Um Leben und Tod D 2010 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Während einer Bergtour werden die Landärztin Johanna und ihr Freund und Verehrer, der charmante Gestütsbesitzer Daniel Winterberg, von einem Steinschlag überrascht. Johanna ist überzeugt, dass eine illegale Sprengung den Geröll-Abgang ausgelöst hat - und es deutet alles darauf hin, dass Daniels Ex-Kollegin Ines, die gerade in der Gegend Urlaub macht, etwas mit der Sache zu tun hat. Unterdessen bahnt sich auf dem Bergmeier-Hof ein Familiendrama an: Der grantige Bauer Leo kommt nicht über den Unfalltod seiner geliebten Ehefrau hinweg. In seinem Schmerz gibt er seinem ungeliebten Schwiegersohn Gerhard die Schuld an dem Unglück und jagt ihn vom Hof. Verzweifelt bittet Gerhards Frau die Ärztin Johanna um Hilfe. Doch die Fronten zwischen den beiden Männern scheinen zu verhärtet, um noch einmal Frieden schließen zu können. - In "Die Landärztin - Um Leben und Tod" ist Christine Neubauer einmal mehr als kluge und sensible Medizinerin zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Dr. Johanna Lohmann) Sven Martinek (Daniel Winterberg) Tina Bordihn (Ines Meissner) Johanna von Koczian (Marie Gruber) Siegfried Rauch (Fritz Senholzer) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Saskia Vester (Grete Bergmeier) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Mathias Klaschka Kamera: Kai Longolius Musik: Iwan Pasuchin Altersempfehlung: ab 6