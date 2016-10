Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Kleine Kinder, große Gefühle Kleine Kinder, große Gefühle D 2012 Live TV Merken Der Nachwuchs fordert überall sein Recht: Zwei junge Schneeziegen irren durchs Gehege, weil ihre Mutter schon wieder ein neues Geschwistertier zur Welt gebracht hat - und sie landen plötzlich in der zweiten Reihe. Der Nachkömmling wäre als Spielkamerad nicht schlecht, aber das lässt die Mutter nicht zu. Bei den Japanmakaken hat es der älteste Affe allen noch einmal gezeigt: Mit einem ebenfalls schon älteren Weibchen hat er überraschenderweise noch einmal für Zuwachs in der Herde gesorgt - und damit für einige Aufregung. Das geht bei den Dickhäutern etwas anders: Während der halbwüchsige Nashornbulle Samir in einer Kiste am Kran baumelt, um von Stuttgart nach Dover gefahren und von dort nach Schottland verschifft zu werden, lässt sich seine Mutter in aller Gemütsruhe ihr Frühstück schmecken. Aufgeregt sind da nur die Pfleger, denn das ist der Lauf der Nashornwelt. (Der nächste Teil folgt am 21. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.