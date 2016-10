Hessen 07:40 bis 08:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 730 Befreiungsschlag D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Claus Wieding ist sehr betroffen, denn zum ersten Mal hat er seine Frau Susan bei einem seiner epileptischen Anfälle schwer verletzt. Zudem sind die beiden nervös, da sie jeden Moment Großeltern werden können. Während Susans Hand operiert wird, möchte Dr. Lea Peters Claus untersuchen. Jegliche Medikamente schlagen bei seiner Epilepsie nicht an, und eine Operation ist mit einem hohen Risiko verbunden. Das Sprachzentrum des Übersetzers könnte geschädigt werden. Weil er ein guter Großvater sein will, denkt Claus nun doch über einen Eingriff nach, doch Susan ist das Risiko zu hoch. Als Sarah Marquardt einen Ordner von zu Hause holen will, stellt sie fest, dass die Zimmertür ihres Sohnes Bastian abgeschlossen ist. Dann hört sie auch noch einen Schmerzensschrei, doch statt Bastian steht plötzlich seine Freundin Milly Molzow vor ihr, die es sogar schafft, Sarah abzuwimmeln. Wenig später sieht sie die beiden zufällig in der Sachsenklinik bei Dr. Kaminski und folgt ihnen heimlich. (Der 731. Teil folgt am 21. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Louisa Garde (Svenja Werth) Nicole Ernst (Susan Wieding) Johannes Hitzblech (Claus Wieding) Merle Juschka (Milly Molzow) Johann Lukas Sickert (Bastian Marquardt) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: John Delbridge Drehbuch: Julia Jenner Kamera: Bernhard Wagner, Christoph Poppke Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

