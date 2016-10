Hessen 04:05 bis 04:30 Ratgeber service: trends Karten-, Bonus- und Rabattsysteme D HDTV Live TV Merken Ob Payback-, Tchibo-, Ikea- oder Karstadt-Kundenkarte: Unzählige Anbieter locken mit Rabatten und Angeboten. Freiwillig werden Verbraucher zum gläsernen Kunden, nur um Punkte, Bargeld oder Rabatte zu ergattern. Lohnt sich das? Die Sendung klärt auf. Außerdem ist "service: trends" unterwegs mit Coupon-Sammlern. Diese Schnäppchenjäger wissen nicht nur, wie und wo sie den besten Preis bekommen, sondern sie stauben auch noch gratis ab. Und: Sparen mit Rabattangeboten aus dem Internet. Die "service: trends"-Reporterin testet die Plattform "Groupon". Die Sendung deckt dreiste Verbrauchertäuschungen auf. Auch Händler tricksen. Um Kundschaft in die Läden zu locken, wird großzügig die Mehrwertsteuer erlassen oder man bekommt drei Produkte zum Preis von zwei. Mondpreise und zweifelhafte Aktionen: Auch wenn das Angebot verlockend scheint, ist es angebracht, nachzurechnen und zu vergleichen. "service: trends" zeigt, wie die Branche arbeitet, damit man nicht in die Verbraucherfalle tappt und trotzdem zu seinem Schnäppchen kommt. Weitere Informationen zur Sendung im Internet unter www.service.hr.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne Brüning Originaltitel: service: trends