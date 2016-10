Hessen 01:20 bis 02:50 Erotikfilm Dein Vergnügen ist auch mein Vergnügen I 1973 Live TV 20 40 60 80 100 Merken (Il tuo piacere e il mio) Italien, im 18. Jahrhundert. Die Gräfin Cavalcanti und ihr Gemahl geben ein feierliches Bankett. Geladen sind kirchliche Würdenträger und reiche Kaufleute. Während der Wein die Zungen lockert, erzählen die Gäste der Reihe nach Geschichten, eine schlüpfriger als die andere. Großes Gelächter erzeugt das Malheur der frisch vermählten, jungen Großherzogin, die sich von ihrem impotenten Gatten ein Kind wünscht. In ihrer Not konsultiert sie einen Geistlichen, der ihr eine subtile Methode anvertraut. Sie kann von ihrem Diener schwanger werden - ohne dabei zu sündigen. Weniger Rücksicht auf das Sakrament der Ehe nimmt dagegen die wollüstige Frau eines Färbers. Regelmäßig setzt sie ihrem Mann Hörner auf, bis der Gatte sie in flagranti erwischt und den Nebenbuhler erschlagen will. Die ertappte Sünderin beschwört ihn, er möge einhalten - ansonsten würde er den Vater seiner Kinder töten. Die Gäste sind nun auf den Geschmack gekommen und hören, wie der junge Mönch Filippo das Herz einer wohlhabenden Prostituierten erobert, die ihn zu sich einlädt. Die beiden werden jedoch gestört durch einen wollüstigen Kardinal, der dem Mönch eine ganze Abtei verspricht, falls dieser ihm den Vortritt lässt. Auf dem Höhepunkt des Festes erleben die vergnügten Gäste eine schmerzliche Überraschung. - Der Italiener Claudio Racca inszenierte diese Satire nach Motiven von Honoré de Balzacs "Tolldreisten Geschichten". Die dezente Erotikkomödie lebt vom Sprachwitz der Vorlage und ihren liebevoll gestalteten Dekors. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewa Aulin (Blanche, junge Ehefrau) Femi Benussi (Spanische Gräfin/Rosalia) Barbara Bouchet (Schöne Kurtisane) Aldo Giuffrè (Der Großherzog) Sylva Koscina (Frau des Färbers) Erna Schürer (Die Großherzogin) Lionel Stander (Alter Ehemann/Kardinal von Ragusa) Originaltitel: Il tuo piacere è il mio Regie: Claudio Racca Drehbuch: Claudio Racca Kamera: Claudio Racca Musik: Franco Bixio Altersempfehlung: ab 16