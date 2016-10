Hessen 23:45 bis 01:20 Erotikfilm Fanny Hill D, GB 1983 Merken (Fanny Hill) London, 18. Jahrhundert. Nach dem Tod ihrer Eltern reist die junge Fanny Hill in die Metropole an der Themse. Unterwegs ihrer gesamten Habseligkeiten beraubt, weiß das unschuldige Landkind nicht wohin - und wähnt sich umso glücklicher, als die mütterliche Mrs. Brown sich ihrer annimmt. Zu spät erkennt Fanny, dass es sich bei dem großen Haus der freundlichen Lady und ihrer schönen "Töchter" in Wahrheit um ein Bordell handelt. Auch für die hübsche Fanny hat Mrs. Brown bereits große, vor allem aber Gewinn bringende Pläne. Glücklicherweise lernt das Mädchen wenig später den galanten Charles kennen. Die beiden verlieben sich ineinander, und dank seiner Hilfe entgeht Fanny einer Karriere als Prostituierte. Doch die Liebe steht unter keinem guten Stern. Charles' standesbewusster Vater missbilligt die Beziehung seines Sohnes und schickt ihn auf eine lange Geschäftsreise nach Übersee. Einmal mehr ohne Geld und ohne Bleibe, lässt Fanny sich auf eine unglückliche Affäre mit einem wohlhabenden Mann ein. Als auch diese rein sexuelle Beziehung scheitert, besinnt Fanny sich ihrer Lehrzeit bei Mrs. Brown und verdingt sich im Londoner Luxusbordell der resoluten Mrs. Cole. Hier avanciert sie dank ihrer Liebeskünste zum begehrtesten Freudenmädchen der meist älteren Kunden. Vor allem der reiche Mr. Barville entwickelt eine besondere Zuneigung zu ihr. Doch obwohl sie mit der Zeit durchaus Freude an ihrer unzüchtigen Arbeit findet, kann Fanny ihre große Liebe Charles nicht vergessen. - Basierend auf dem gleichnamigen Skandalroman, erzählt "Fanny Hill" auf humorvolle Art von den frivolen Abenteuern seiner Titelheldin. Die Hauptrollen spielen Lisa Foster - unter dem Namen Lisa Raines - und die legendäre Shelley Winters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Foster (Fanny Hill) Shelley Winters (Mrs. Cole) Wilfrid Hyde-White (Mr. Barville) Oliver Reed (Mr. Widdlecome) Alfred Marks (Wüstling) Paddie O'Neil (Mrs. Brown) Barry Stokes (Charles) Originaltitel: Fanny Hill Regie: Gerry O'Hara Drehbuch: Stephen Chesley, John Cleland Kamera: Tony Spratling Musik: Paul Hoffert Altersempfehlung: ab 18