Hessen 13:05 bis 14:30 Melodram Rivalinnen der Liebe D 1999 Untertitel Die verwöhnte Leonora von Wagner schwört ihrer Mitschülerin Cassie McGann aus Eifersucht ewige Rache und sorgt dafür, dass das Waisenmädchen aus dem Internat fliegt. Jahre später kreuzen sich ihre Wege erneut. Cassie heiratet den Gestütsbesitzer Tyrone Ross, den Ex-Geliebten von Leonoras Mutter. Die wütende Leonora spinnt eine Intrige, die Tyrone fast in den Ruin treibt und seine Ehe belastet. Cassie erleidet eine Fehlgeburt, doch nach dem Unfalltod von Tyrone fordert sie ihre Rivalin zu einem alles entscheidenden Pferderennen heraus. - Tina Ruland, Katja Woywood und Walter Sittler spielen die Hauptrollen in diesem sorgfältig inszenierten Edel-Melodram nach einer Vorlage der britischen Bestsellerautorin Charlotte Bingham. Schauspieler: Katja Woywood (Cassie McGann) Walter Sittler (Tyrone Ross) Tina Ruland (Leonora von Wagner) Manou Lubowski (Dexter) Rolf Becker (Thomas) Gila von Weitershausen (Mutter von Leonora) Jana Leipziger (Erin) Originaltitel: Rivalinnen der Liebe Regie: Karola Zeisberg-Meeder Drehbuch: Barbara Engelke Kamera: Marc Prill Musik: Hans Günter Wagener