Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Auf Wiedersehen, kleiner Samir! Auf Wiedersehen, kleiner Samir! D 2012 Zebra Flora ist eine der wichtigsten Zuchtstuten im europäischen Erhaltungszucht-Programm für bedrohte Tierarten. Aber sie ist krank: Trotz Ultraschalldiagnostik und Hormonbehandlung wird sie nicht mehr trächtig. Die Tierärzte führen einen spannenden Kampf und tun alles, damit Flora wieder Fohlen zur Welt bringen kann. Nashornjungbulle Samir soll eine Reise nach Schottland antreten. Scheitert die etwa schon in Stuttgart vor der Reisekiste? Mit allen Tricks wird die Tour vorbereitet. Da sind Seepferdchen entschieden leichter zu transportieren. Hier genügt ein Eimer gleich für eine ganze Gruppe. Dafür ist die Ernährung der sensiblen Tiere hochkompliziert: Verschiedene Lebensphasen erfordern unterschiedliches Futter. Gepardin Tana hilft eine besondere Diät, trotz ihrer Krankheit zu überleben. Mit Fürsorge, List und mit wissenschaftlicher Akribie versuchen die Wilhema-Mitarbeiter, jede Situation zu meistern.