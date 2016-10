Hessen 07:40 bis 08:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 729 Feuerteufel D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Die ehemalige Tänzerin Renate Harnack kommt in die Sachsenklinik, um sich Nierensteine entfernen zu lassen. Die charmante ältere Dame überzeugt Kris, ihre Heizdecke benutzen zu dürfen. Kurz darauf entdeckt Kris in Renates Zimmer einen Schwelbrand und versucht, diesen zu löschen. Er stürzt und bleibt bewusstlos liegen. Als Dr. Philipp Brentano und Hans-Peter Brenner Kris finden, hat er eine Rauchgasvergiftung und schwere Verbrennungen am Oberarm. Renate Harnack nimmt sofort alle Schuld auf sich, schließlich hat sie den jungen Pfleger überredet, dem es jetzt so schlecht geht. Doch Sarah Marquardt findet schnell heraus, dass Frau Harnack keine Haftpflichtversicherung hat. Hans-Peter Brenner soll für Dr. Kaminski die Voruntersuchung bei Renate Harnack übernehmen. Die erste Freude über Kaminskis entgegengebrachtes Vertrauen lässt bei dem angehenden Arzt allerdings schnell wieder nach, als Kaminski anmerkt, dass man bei dieser Untersuchung sowieso nichts falsch machen könne. Doch da haben sich beide getäuscht. (Der 730. Teil folgt am 20. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Matz (Renate Harnack) Christina Petersen (Miriam Schneider) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Alexa Maria Surholt (Sarah Marquardt) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Verena S. Freytag Drehbuch: Thomas Steinke Kamera: Marc Christian Weber, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

