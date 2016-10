Hessen 22:45 bis 00:10 Krimi Hakan Nesser: Die Schwalbe, die Katze, die Rose und der Tod S 2006 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Kommissar Münster ist noch immer krankgeschrieben und zur Untätigkeit verdammt. Um sich nützlich zu machen, besucht er die Bekannte eines befreundeten Priesters, die sich an diesen gewandt hat, weil sie von ihrem Geliebten misshandelt wird. Doch Münster kommt zu spät und findet die Frau ermordet vor. Im Müll entdeckt er ein Buch mit der Widmung "Dein Peter Zern". Der Name des Mörders? Ein gewisser Peter Zern ist schnell ausfindig gemacht, doch er hat nichts mit dem Fall zu tun. Münster steigt nun offiziell in die Ermittlungen ein. Es gefällt ihm gar nicht, dass seine Partnerin Moreno eine Affäre mit dem arroganten neuen Kollegen Jaan Blauveldt hat. Von seinem pensionierten Kollegen Van Veeteren, einem Spezialisten für antiquarische Bücher, erfährt Münster, dass das Fundstück eine seltene Erstauflage von Baudelaires "Les Fleurs du Mal" ist. Doch welcher Banause schreibt seinen Namen in eine solch kostbare Rarität? Über eine Internetsuchliste stößt Münster auf den Käufer namens Thomas Gassel, der sich das Buch kürzlich zuschicken ließ. Doch das Haus, zu dem die Adresse gehört, ist vor einiger Zeit niedergebrannt. Dafür findet der Ermittler in einem Brunnen nahe der Ruine die Leiche einer jungen Studentin. Münster befragt eine frühere Kommilitonin der Toten: Die hochnäsige Literaturstudentin Greta Pass klärt ihn amüsiert darüber auf, dass der gesuchte Thomas Gassel die Romanfigur aus einem Krimi des 19. Jahrhunderts ist. Fahndet Münster nach einem Phantom? Van Veeteren wird hellhörig: Der Roman ist Teil einer Trilogie, in der neben Thomas Gassel auch Peter Zern und außerdem ein gewisser Benjamin Kerran als Frauenmörder ihr Unwesen treiben. Davon ahnt die psychisch labile Martina nichts, als sie sich in den kultivierten jungen Benjamin Kerran verliebt, der sich äußerst charmant um sie und noch mehr um ihre Tochter Monica kümmert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Wollter (Kommissar Van Veeteren) Thomas Hanzon (Münster) Eva Rexed (Eva Moreno) Gerhard Hoberstorfer (Maarten) Agnes Hargne Wallander (Monica) Anna Pettersson (Martina) Björn Bengtsson (Jaan Blauveldt) Originaltitel: Svalan, katten, rosen, döden Regie: Daniel Lind Lagerlöf Drehbuch: Niklas Rockström Kamera: Olof Johnson Musik: Stefan Nilsson Altersempfehlung: ab 12