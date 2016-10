Hessen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Erlebnis Hessen: Unterwegs auf dem Werra-Burgen-Steig D 2016-10-18 01:10 HDTV Merken Gerade wurde er zu Deutschlands zweitem schönstem Wanderweg gekürt: der Werra-Burgen-Steig Hessen. Beginnend in der Drei-Flüsse-Stadt Hann. Münden verläuft er vorbei an stattlichen Schlössern und Burgen wie Schloss Berlepsch bei Witzenhausen oder Schloss Rothestein, durch Naturparks, an der Werra entlang, dem einstigen Grenzfluss, bis zur Tannenburg bei Nentershausen - 133 Kilometer mit grandiosen Ausblicken, einer besonderen Flora und Fauna und auch ungewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten vom Baumhaus bis zur Jugendherberge mit Zeltlager. Wie sind die Anforderungen an den Weg? Immerhin gilt es auch, eine Klamm zu durchqueren. Wo lässt es sich am besten übernachten, welche Burg hat die spannendste Geschichte? Wanderführer Daniel von Trausnitz begleitet eine kleine Gruppe auf den sehr unterschiedlichen Etappen, motiviert bei lang andauernden Regenfällen, erheitert mit Anekdoten und überrascht auch noch mit einer ritterlichen Einlage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Sabine Guth/Lena Schulz