Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Leberkäseland D 2015 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Latife ist eine türkische Frau zwischen Emanzipation und Tradition. Nachdem sie ihr drittes Kind bekommen hat, möchte sie endlich Mathematik studieren. Die Aufnahmeprüfung an der Universität in Istanbul besteht sie mit Bravour, doch ausgerechnet jetzt droht ihr Traum durch den plötzlichen Tod des Schwiegervaters zu platzen. Ehemann Burhan übernimmt dessen Zahnarztpraxis im fernen Deutschland. Wider Willen folgt ihm Latife nach Moers und wird Hausfrau. Dennoch lässt sie sich von ihrem Weg nicht abbringen. - "Leberkäseland" erzählt eine untypische Integrationsgeschichte, die in den 1960er Jahren beginnt. Nicht als Gastarbeiter, sondern als Zahnarztfamilie kommen die Maleks nach Deutschland. Reaktionäre Lehrer, spießige Nachbarn und überall Schlagermusik - nur der Leberkäse ist eine erfreuliche Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neda Rahmanian (Latife) Murathan Muslu (Burhan) Sascha Ö. Soydan (Semra) Mansur Ajang (Onkel Ismail) Özay Fecht (Seyran) Helen Woigk (Lale) Katja Studt (Frau Breuer) Originaltitel: Leberkäseland Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Nils Willbrandt Kamera: Peter Nix Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming