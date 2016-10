Hessen 11:20 bis 12:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2294 D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Sydney und Mathis spüren bei jeder Begegnung ihre innere Verbundenheit, bringen es aber nicht fertig, sich einander zu offenbaren. Trotzdem wird Mielitzer klar, welche Gefahr Mathis für seinen Plan darstellt, Sydney zu heiraten. Seinen Auftrag, Mathis zu verführen, weist Vicky empört von sich. Doch als ihr Vater Jeff zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wird und weil Sydney in ihren Augen schuld daran ist, schwört sie Rache. Theo weigert sich, Kim am Lizenzverkauf der "Kimonade" zu beteiligen - für Kim eine Gemeinheit, um ihre Zurückweisung heimzuzahlen. Stattdessen schlägt Theo die Eröffnung einer gemeinsamen Pop-up-Bar vor. Thomas' Bemühen, seine Affäre mit Vicky geheim zu halten, gerät in Gefahr, als sie ihn auf einer Pressekonferenz versehentlich duzt. Obwohl sie die Situation rettet, ist es für Mielitzer ein eindeutiges Indiz für ein Verhältnis zwischen den Beiden. Dennis hat doppelt Grund zur Freude: Edda hat ihm verziehen, und die schmerzhafte Zyste wurde aus seinem Rücken entfernt. Nur: Ihm fehlt jetzt jede berufliche Perspektive. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rote Rosen