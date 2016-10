Hessen 07:40 bis 08:25 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 728 Mensch, Mama! D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Sarah Marquardts Mutter Hildegard kommt mit starken Knieschmerzen in die Sachsenklinik. Dr. Roland Heilmann stellt fest, dass ihre Knieprothese ausgetauscht werden muss. Während sich Sarahs Sohn Bastian freut, dass seine Oma in Leipzig ist, fühlt sich Sarah von der Übergriffigkeit ihrer Mutter total genervt. Die beiden geraten ständig aneinander. Nach der Operation klagt Hildegard plötzlich über Lähmungserscheinungen. Daraufhin behauptet Sarah sogar, dass ihre Mutter simuliert, um länger in Leipzig bleiben zu können. Dr. Martin Stein wurde erneut als Operateur für eine selbst zahlende Patientin angefragt. Da Dr. Roland Heilmann ihm diese Nebentätigkeit bewilligt hat, sagt Martin zu. Doch Roland versäumt es, Chefärztin Dr. Kathrin Globisch Bescheid zu sagen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Kunstmann (Hildegard Marquardt) Christina Petersen (Miriam Schneider) Javeh Asefdjiah (Fatimeh Karimi) Johann Lukas Sickert (Bastian Marquardt) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Verena S. Freytag Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Marc Christian Weber, Markus Rößler Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia

