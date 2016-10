Hessen 01:35 bis 03:05 Dokumentation Erlebnisreise Taunus D 2015 Untertitel Live TV Merken Eine filmische Reise durch die traumhafte Landschaft des Taunus mit seinen herrlichen Wäldern, weltberühmten Kurorten und malerischen Städtchen. Die Reise führt durch Orte mit so klangvollen Namen wie Kronberg, Königstein, Bad Homburg, Bad Nauheim und führt über die Höhenzüge des Mittelgebirges bis nach Weilburg und Limburg. Ein Besuch in Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden, dem Tor zum Taunusgebirge, bringt die Erlebnisreise zu einem glanzvollen Abschluss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnisreise Taunus Regie: Rolf Bickel