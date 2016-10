Hessen 23:30 bis 00:00 Magazin maintower kriminalreport D 2016 HDTV Live TV Merken In der Sendung werden aktuelle Fahndungsfälle der hessischen Polizei gezeigt und die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Vielleicht können so wichtige Zeugen gefunden werden. Außerdem erklären Experten, wie man sich vor neuen Betrugsmaschen und Alltagskriminalität schützen kann. Des Weiteren werden Einblicke in die Ermittlungsarbeit von Spezialisten der Spurensicherung oder der Forensik gegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robert Hübner Originaltitel: maintower kriminalreport