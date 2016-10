Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Von Wandern und Fliegen - Der Sauerland-Höhenflug / Eine Holzrampe durch den Urwald / Gerichtsverhandlung im Museum / Vom Biggesee zur Attahöhle / Turm mit besonderem Ausblick D 2013 Untertitel HDTV Merken Beim Sauerland-Höhenflug ist der Name Programm: Der Fernwanderweg führt über Gipfel und Höhen mit faszinierenden Ausblicken. Stefan Pinnow spaziert - und fliegt - quer durch das Sauerland und erlebt Kurioses und Merkwürdiges: In den Steinbrüchen von Düdinghausen gibt es tropische Kopffüßer, im Bergbauort Meggen stehen Pyramiden, und im "Curioseum" sind "gefrorene Gewitterblitze" zu besichtigen. Stefan Pinnow fliegt mit einem Ultraleichtflieger über Winterberg und steigt hinab in den Heilstollen Nordenau. Begleitet wird er von der Mendener Krimi-Autorin Kathrin Heinrichs, die der Region ein "Denkmal" gesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön! Regie: Thomas Rosteck