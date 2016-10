Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Alles was Recht ist - Die italienische Variante D 2009 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auch nach ihrer Strafversetzung in die Fuldaer Provinz gilt für Richterin Lena Kalbach das Prinzip "Gerechtigkeit vor Recht". Bauchschmerzen bereitet ihr daher die Räumungsklage des Baumagnaten Canninenberg, der die junge Ladenbesitzerin Christine Schrunz eiskalt auf die Straße setzen will. Als Canninenbergs gerissener Anwalt Teddy Klein eine Gesetzeslücke aufspürt, muss Lena die Ansprüche des Baulöwen schweren Herzens anerkennen. Der Fall hat jedoch ein außergerichtliches Nachspiel: Christine verliebt sich in den italienischen Restaurantbesitzer Antonio, der Canninenberg mit der "italienischen Variante" aufs Kreuz legt. Wutschnaubend zieht der betrogene Betrüger vor Gericht, um sein verlorenes Geld einzuklagen, mit dem Christine inzwischen einen neuen Kiosk eröffnet. Doch diesmal hat Lena in ihrer Rechtsprechung einen anderen Ermessensspielraum. - Michaela May schlüpft erneut in die Rolle der unkonventionellen Richterin mit dem Herz am rechten Fleck. Mit Fritz Karl, Anna Schudt, Oliver Breite, Eva Meier und Juan Carlos Lopez. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Dr. Lena Kalbach) Fritz Karl (Teddy Klein) Anna Schudt (Dr. Nike Reichert) Oliver Breite (Johannes 'Hannes' Reichert) Helmfried von Lüttichau (Dr. Ewald Kästle) Anna Hausburg (Clara Reichert) Maurice Engst (Emanuel Reichert) Originaltitel: Alles was recht ist Regie: Peter Gersina Drehbuch: Hermann Kirchmann, Ulli Stephan Kamera: Michael Boxrucker Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 6