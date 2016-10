Hessen 07:15 bis 08:00 Porträt Ein Tag im Leben von Michael Köhlmeier D 2012 Live TV Merken Was auch immer der Schriftsteller Michael Köhlmeier erzählt, es ist immer das menschlich Besondere seiner Helden, das fasziniert. Der Geruch von Zigaretten und Cannabis, Füßen, Bier und von langen Musiksessions - Michael Köhlmeier beschwört die vielen Stunden seines Lebens, die er im Tonstudio seines Freundes Armin Egle verbracht hat. Allein dem Geruch dieses Raumes, sagt er, verdanke er viele Songtexte. Und wenn ihn Zweifel befielen, ob er nicht lieber Gitarrist und Sänger als Schriftsteller sein wollte, hätten sich die Zweifel spätestens auf dem nächtlichen Rückweg vom nahen Kebab-Stand zerstreut. Seit seinem monumentalen Epos "Abendland" gilt Michael Köhlmeier als einer der wichtigen Autoren der Gegenwartsliteratur, der zunächst mit aufregenden Romanen - etwa "Spielplatz der Helden" - auftrat und zu dessen Arbeiten auch die einfühlsame Geschichte einer Liebe, "Madalyn", gehört. Köhlmeier lebt mit seiner Frau, der Schriftstellerin Monika Helfer, im Haus seiner Eltern in Hohenems, einem spitzgiebeligen Siedlungsbau nahe dem Bahnhof, auf dessen Gleisen Köhlmeier schon als Kind gespielt hat. In Sigrid Esslingers Film "Ein Tag im Leben von Michael Köhlmeier" erzählt der Schriftsteller nicht nur von heute und früher, es kommen auch nahe Freunde des Autors zu Wort und seine Frau - sie ist eine kritische Begleiterin seines literarischen Schaffens und seine erste Leserin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ein Tag im Leben von Michael Köhlmeier Regie: Sigrid Esslinger