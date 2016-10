Hessen 04:45 bis 05:30 Dokumentation Flughunde und Urwaldkrokodile Expedition Neuguinea GB 2009 Untertitel Merken Im Regenwald Neuguineas verbergen sich nie gesehene Lebewesen: Auf ihrer Expedition zum abgelegenen Krater des Mount Bosavi bekommt die deutsche Fotografin Ulla Lohmann skurrile Tiere vor die Linse, von denen einige noch kein Forscher jemals beschrieben hat. Zusammen mit internationalen Wissenschaftlern, BBC-Naturfilmern und Einheimischen erlebt sie die ungeahnte Vielfalt des Dschungels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Land of the Volcano Regie: Steve Greenwood/Lothar Frenz