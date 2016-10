Hessen 02:15 bis 03:40 Komödie Kindermädchen für Papa gesucht Schnitt: Kurt Zeunert D 1957 Nach einer Idee von Jochen Kuhlmey Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Vettern Peter und Kurt, Inhaber einer Schokoladenfabrik, könnten unterschiedlicher nicht sein: Der schüchterne Kurt ist völlig unerfahren in Liebesangelegenheiten, Peter dagegen ist ein ausgesprochener Frauenschwarm. Als Kurt seinem Vetter Peter gesteht, dass er sich in die hübsche Sabine verliebt hat, reift rasch der Plan, sie als Kindermädchen im gemeinsamen Haushalt zu engagieren. Kurzerhand wird der achtjährige Sohn einer Freundin ausgeliehen und zum eigenen Kind erklärt. Die Tücken des Plans lassen nicht lange auf sich warten: Am Ende erliegt der Schürzenjäger Peter den Reizen Sabines, und Kurt findet die große Liebe bei seiner Sekretärin Inge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Biederstaedt (Peter Jäger) Gunther Philipp (Kurt Jäger) Susanne Cramer (Sabine) Carla Hagen (Inge) Erica Beer (Monika Bärwaldt) Bum Krüger (Ernst Baerwaldt) Peter Fischer (Heinerle) Originaltitel: Kindermädchen für Papa gesucht Regie: Hans Quest Drehbuch: Curth Flatow, Eckart Hachfeld Kamera: Fritz Arno Wagner Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 16

