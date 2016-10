Hessen 01:05 bis 01:30 Arztserie Notarztwagen 7 Bestimmungsort Frankfurt D 1976 2016-10-16 03:50 Wieder da Merken Dr. Barbara Kersten und ihr Kollege Dr. Brandenberg sind Notärzte im Unfallkrankenhaus. Zusammen mit ihren Helfern Weber und Reichert bilden sie die Besatzung des Notarztwagens 7, wobei sich die beiden Ärzte im Einsatz abwechseln. Kapitän Bongen legt im Frankfurter Main-Hafen an und will am Abend zusammen mit seinem Bootsmann und dem Matrosen Mladek einen drauf machen. Um bald an Land zu kommen, macht Mladek seine Arbeit doppelt so schnell und stürzt dabei rücklings in den Stauraum des Schiffes. Die Besatzung alarmiert sofort den Rettungsdienst. Der NAW 7 ist schnell zur Stelle, doch die Rettung des Verunglückten bereitet Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Bliese (Dr. Brandenberg) Emely Reuer (Dr. Barbara) Paul Sobania (Kersten) Horst Keller (Otto Reichert) Annegret Mester (Horst Weber) Katja Burow (1. Studentin) Horst Giebel (2. Studentin) Originaltitel: Notarztwagen 7 Regie: Helmuth Ashley Drehbuch: Bruno Hampel Kamera: Klaus Werner Musik: Peter Thomas