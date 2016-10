Hessen 23:55 bis 01:05 Krimi Polizeiruf 110 Unsichtbare Fährten DDR 1989 20 40 60 80 100 Merken Klaus Tetzlaw, Polizeihundeführer und -ausbilder, will sich mit seinem Diensthund Olf auf den Weg zur Ausbildung machen. Doch Olf ist verschwunden - mit ihm Tetzlaws Sohn Bernd. Bernd taucht wieder auf, aber nicht der Hund - Bernd hat ihn versteckt, weil er nicht akzeptieren will, dass Olf nun für einige Zeit weg sein wird. Klaus Tetzlaw macht seinem Sohn klar, dass Olf als "Diensthund" ausgebildet werden muss, und fährt los. Bald nach ihrer Rückkehr müssen Klaus Tetzlaw und sein Hund einige knifflige Fälle lösen. Nach dem Einbruch ins Lager eines Spirituosengeschäfts verfolgt Olf die Spur der Täter bis zu einem Parkplatz, wo sie offenbar ihr Auto abgestellt hatten. Als Klaus Tetzlaws Sohn Bernd auf dem Hof des Spirituosengeschäfts ein Papiertaschentuch findet, nimmt Olf die Spur auf - sie führt zur Wohnung der Familie Rolke. Die Polizei erhält schließlich den entscheidenden Hinweis auf einen weißen "Wartburg" auf dem Parkplatz und dessen Kennzeichen. So können Zimmermann und Grawe schließlich das Ehepaar Sebitze in Cottbus festnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Reinhardt (Klaus Tetzlaw) Lutz Riemann (Oberleutnant Zimmermann) Andreas Schmidt-Schaller (Oberleutnant Grawe) Willi Sohrade (Kommissar) Constanze Roeder (Kerstin Tetzlaw) Viola Schweizer (Anette Cofalla) Gerd Blahuschek (Gerhard Cofalla) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans Werner Drehbuch: Horst Ansorge Kamera: Hans-Jürgen Kruse Musik: Konrad Aust Altersempfehlung: ab 6