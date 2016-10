Hessen 23:10 bis 23:55 Krimiserie Schnell ermittelt Georg Vitter A 2011 2016-10-15 01:30 Untertitel Merken Sport ist Mord, besagt ein altes Sprichwort - ein Sprichwort, das sich bei der Verlobungsfeier des afrikanischen Fußballstars Jean Baptiste Mukulele und der Moderatorin Claudia Roth bewahrheiten soll. Am Morgen nach einer koksgeladenen und lustvollen Party liegt der Sportmanager Georg "Schorschi" Vitter tot in der Torte. Angelika, die selbst an zu viel Restalkohol laboriert, kämpft ständig mit ihrer Übelkeit, als sie die diversen Alkoholleichen verhören muss. Schorschi Vitter war bei seinen Schützlingen nicht sehr beliebt. Bei allen anderen auch nicht oder nur so lange, wie der Koksvorrat stimmte. Wer ihn allerdings auf dem Gewissen hat, ist ebenso undurchsichtig wie die Art und Weise, wie er zu Tode kam. In seiner Brust ist zwar ein Loch, aber es gibt weder ein Projektil noch eine Stichwaffe, die dazu passen. Als wäre das nicht genug, steigt Angelika auch noch der lästige Oberst Schuster nach, der sie unbedingt wegen ihres Verhaltens im Fall des Serienmörders Peter Feiler zur Verantwortung ziehen will. Und Franitschek wird zunehmend skeptisch, weil er vermutet, dass Angelika den verurteilten Mörder Karl Esch besucht, der ihr in einem Brief mitgeteilt hat, Feiler gekannt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Angelika Schnell) Wolf Bachofner (Harald Franitschek) Andreas Lust (Stefan Schnell) Simon Morzé (Jan Schnell) Kathie Strasser (Maja Landauer) Morteza Tavakoli (Kemal Öztürk) Markus Hering (Martin Schuster) Originaltitel: Schnell ermittelt Regie: Michi Riebl Drehbuch: Guntmar Lasnig Kamera: Josef Mittendorfer Musik: Lothar Scherpe Altersempfehlung: ab 12