Hessen 18:45 bis 19:30 Dokumentation Erlebnis Hessen: Schlösser im Vogelsberg D 2016 HDTV Live TV Merken Ein Schloss in Bürgerhand? Klingt irgendwie nach Revolution. Und so ähnlich war das in Homberg (Ohm) auch. Hier haben Bürger verhindert, dass das Schlossgelände an private Investoren verkauft wurde. Inzwischen ist daraus ein Ort prallen Kulturlebens geworden. Die "Schlosspatrioten" haben ihr Schloss wieder ins Bewusstsein der Stadt gerückt - mit viel Engagement und ungewöhnlichen Ideen: So soll etwa ein Crowdfunding alte Fenster retten. Doch wird das gelingen? "Erlebnis Hessen" ist unterwegs im Vogelsberg, in einer Region mit zahlreichen Schlössern. Drei haben die Autoren Alexander Stenzel und Uli Pförtner besucht und dabei entdeckt, wie unterschiedlich die Herausforderungen sind, vor denen Schlossherren von heute stehen. Anders als im "Bürgerschloss" Homberg (Ohm) sind für das Birsteiner Schloss Tradition, Familienerbe und die Bedeutung im kulturellen Leben der Stadt wichtig. Hier steht ein Generationenwechsel bevor, der manche Veränderung für das Schloss mit sich bringt - und einen fast vergessenen Trakt wieder zum Wohnsitz machen soll. Mit Schloss Sickendorf bei Lauterbach - ehemals im Besitz der Familie Riedesel, die die Geschichte des Vogelsbergs wesentlich mitgeprägt hat - hat ein Unternehmer seinen Traum verwirklicht und sich auf das private "Abenteuer Schloss" eingelassen. "Erlebnis Hessen" auf einer Reise in die Vergangenheit und in das neue Leben dreier ganz unterschiedlicher Schlösser im Vogelsberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Uli Pförtner/Alexander Stenzel