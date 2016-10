Hessen 15:00 bis 15:45 Show Kein schöner Land: Bodensee Bodensee - Von der Mainau bis Stein am Rhein D 2006 Live TV Merken Der Bodensee ist diesmal das Reiseziel von "Kein schöner Land". Moderator Günter Wewel bereist den westlichen Teil mit dem Überlinger See, dem Gnadensee, dem Zeller See und dem Untersee. Er besucht die Insel Mainau und trifft dort Gräfin Bettina Bernadotte, die zusammen mit ihrer Mutter Gräfin Sonja das Lebenswerk von Graf Lennart Bernadotte weiterführt. Wewel besucht die Kurstadt Überlingen mit ihrem mediterranen Flair und erklärt in Bodman, woher der Name Bodensee kommt. Auf der traditionsreichen Insel Reichenau wagt Wewel einen Blick in die weit über tausendjährige europäische Glaubens- und Kulturgeschichte. Dann geht es weiter nach Konstanz und an den Untersee. Dort erklärt Günter Wewel, was der Liebe Gott und der Dichter Hermann Hesse mit der Halbinsel Höri zu tun haben. In dem idyllischen Dörfchen Schienen gibt es etwas über die regionalen Gaumenfreuden zu lernen; anschließend besucht Wewel im Land der Eidgenossen, in der Schweiz, das schönste Schlösschen am Bodensee - Arenenberg. Schließlich verabschiedet sich Wewel im verträumten Bilderbuchstädtchen Stein am Rhein. Dabei sind die charmante Schweizerin Geraldine Olivier, das Vokalensemble Vocus Focus, die bezaubernden Damen von Bella Serenata, das muntere Salonorchester Da Capo, Angelo Bohrer mit seiner quirligen Tanztruppe Crazy Feet, die farbenfrohe Stadtkapelle aus Überlingen, die anspruchsvolle Münster-Schola Reichenau, die rastlosen Dixielanders Blue Birds of Paradise, die zünftige Trachtenkapelle Schienen und natürlich Kammersänger Günter Wewel mit zwei Titeln aus seinem Liederschatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günter Wewel Gäste: Gäste: Geraldine Olivier, Vocus Focus, Bella Serenata, Salonorchester Da Capo, Angelo Bohrer & die Tanztruppe Crazy Feet, die Überlinger Stadtkapelle, die Münster-Schola Reichenau, Blue Birds of Paradise, die Trachtenkapelle Schienen Originaltitel: Kein schöner Land