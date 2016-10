Hessen 11:20 bis 12:05 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 744 Im Dilemma D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Bei Laura Sonntag und ihrer Tochter Malu wird eine Pilzvergiftung diagnostiziert. Da der Verzehr der Pilze schon drei Tage zurückliegt, können Dr. Rolf Kaminski und Dr. Roland Heilmann nur noch versuchen, die Schädigung der Leber einzudämmen. Am Ende kann nur eine Lebertransplantation Heilung bringen. Malus Vater, Robert Sonntag, stellt sich als Teilleber-Spender zur Verfügung. Aber mit seiner Spende kann nur eine Person gerettet werden. Er muss eine dramatische Entscheidung treffen. Bei einem Arbeitsunfall vor der Sachsenklinik hat Klaus Hoffmann eine Schädelfraktur erlitten, die von Dr. Philipp Brentano behandelt wird. Brentano erscheint Klaus Hoffmann als seine große Liebe. Alle gehen von Bewusstseinsstörungen im Rahmen seines Schädelhirntraumas aus. Für Philipp ist die Situation irritierend und führt zugleich zu komischen Verwicklungen. Heilmanns meistern den Familienalltag mit Hilfe von Charlotte und Otto bisher ganz ordentlich, auch wenn alle Pia sehr vermissen. Roland telefoniert mit Pia in Italien. Sie hat sich in die malerische Landschaft verliebt und berichtet Roland unternehmungslustig von einer geplanten Wanderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Werner (Laura Sonntag) Steffen Schroeder (Robert Sonntag) Philine Steuer (Malu Sonntag) Arndt Schwering-Sohnrey (Klaus Hoffmann) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Mathias Luther Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Bernhard Wagner, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia