RTL Passion 04:15 bis 04:40 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-22 13:15 Merken Michelles Kurzprogramm steht an, doch es ist nicht ihre Trainerin Jenny, sondern ihr Vater Vincent, der ihr Mut macht und ihr die Nervosität nimmt. Nicht zuletzt dank Vincents liebevoller Ansprache wächst Michelle über sich hinaus und läuft die perfekte Kür. Michelle kostet ihren Triumph über Marie voll aus und bedankt sich bei ihrem Vater - ohne dessen Unterstützung sie es nicht geschafft hätte. Marian und Lena bereiten sich vorfreudig auf ein besonderes Date vor - ihr erstes nach ihrer Versöhnung. Lena will an diesem Abend wieder ihren Ehering tragen, kann ihn jedoch nirgendwo finden. Da Marian dafür gesorgt hat, dass sie bei ihrem Date ungestört sind, ist Lena überzeugt, dass er den Ring genommen hat, um ihre Versöhnung mit einem symbolischen Heiratsantrag zu besiegeln. Allerdings vermisst auch Marian seinen Ring... Obwohl Vanessa versucht, die Ruhe zu bewahren, steckt Bens Panik sie langsam aber sicher an. Kann es tatsächlich sein, dass sie dabei ist, ihr Kind frühzeitig zu bekommen? Um kein Risiko einzugehen, fahren die beiden ins Krankenhaus und Vanessa wünscht sich nichts sehnlicher, als Christoph an ihrer Seite... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

