RTL Passion 14:20 bis 15:05 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Große Schwester, große Sorgen D 2004 2016-10-20 16:20 Maja kann es nicht fassen: Die neue Gefangene, die sie untersuchen soll, ist ihre eigene Schwester. Während Andrea glaubt, von der verwandtschaftlichen Beziehung profitieren zu können, befürchtet Maja neuen Ärger und bangt um ihre Beamtenstellung. Wird Maja ihrer Schwester dennoch beistehen? Grauel, der nette neue Kollege, in den sich Schnoor ein wenig verguckt hat, offenbart eine dunkle Seite: ständig beobachtet er die hilflose Nancy. Nachdem Sascha nun endlich wieder in Freiheit ist, will sie Kerstin nicht auch noch auf der Tasche liegen. Also nimmt sie einen miesen Billigjob an und ist bald unglücklich und frustriert. Natürlich bemerkt Kerstin Saschas Frust und bemüht sich, der stolzen Freundin unauffällig zu helfen... Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Rainer Goernemann (Dr. Lorenz Strauß) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Wolfgang Frank Drehbuch: Birgit Gruber, Claudia Köhler, Susanne Wiegand, Andreas Fuhrman, Martin Wilke, Andreas Fuhrmann Musik: Karim Sebastian Elias