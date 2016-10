RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-20 03:25 Merken Der Konkurrenzkampf zwischen Katja und Isabelle spitzt sich zu. Katja kann mit ihrer von Isabelle zugefügten Verletzung eigentlich nicht zur Kür starten. Doch sie will Isabelle zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Während Isabelle verzweifelt keinen anderen Ausweg sieht, als sich Richards Forderung zu beugen, werden Katjas Schmerzen immer stärker. Marian gibt sich ganz seiner Trauer um Jenny hin und betäubt seine Gefühle mit Alkohol. Am nächsten Morgen wird er von Richard aufgrund seines Zustandes des Zentrums verwiesen. Aber Marian lässt sich nicht so klammheimlich abschieben und sorgt vor Isabelles Auftritt für einen Eklat. Franziska ist fassungslos, dass Florian auf ihr Geständnis mit Wut und Ablehnung reagiert. Er verlangt von ihr, dass sie sich gegenüber dem Eishockeyteam ebenfalls offenbart. Doch das will Franziska noch nicht, denn sie will den Besuch des Talentscouts abwarten. Und so muss sie befürchten, dass Florian ihr Geheimnis nicht für sich behält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser