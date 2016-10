RTL Passion 06:00 bis 06:25 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-23 06:00 Merken Rebecca erfährt betroffen von Malte, dass Lili lieber bei ihm wohnen will, als mit ihr und Jochen aufs Land zu ziehen. Rebecca wird klar: Zieht sie mit Jochen weg, riskiert sie, dass Lili sich ganz von ihr abwendet. Und bleibt sie Lili zuliebe in der Schillerallee, verliert sie womöglich Jochen. Als sie dazu tendiert, wegen Lili zu bleiben, versucht Jochen sie vor vollendete Tatsachen zu stellen... Dem "Hunde-Experten" Rolf laufen im Park die Hunde Emma und Barde weg. Er sucht vergeblich nach ihnen und kehrt nach Hause zurück, wo ihn Emma und Barde schon im Innenhof erwarten. Vor Margot kann er gerade noch vertuschen, dass er die Tiere nicht im Griff hat. Als Ute anruft und ihn zum Essen einlädt, ist aller Ärger vergessen. Doch Emma und Barde scheinen etwas gegen seine Verabredung mit Ute zu haben... Als Ariane Jan rauswirft, wehrt Romy sich zum ersten Mal offen gegen ihre Mutter, flüchtet in ihr Zimmer und erleidet einen Bulimie-Rückfall. Danach schleicht sie heimlich aus der Wohnung zu Jan in den Schuppen und überrascht ihn mit einer alles verändernden Bitte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 291 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 51 Min.