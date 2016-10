RTL Passion 23:55 bis 00:35 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Ränke um Excalibur USA 2015 2016-10-20 17:50 Merken In der Vergangenheit erklärt der junge Artus seiner Guinevere, dass Merlin ihm prophezeite, er werde einst der mächtigste König sein und sie seine Königin. Doch im Verlauf der Zeit vernachlässigt Artus seine Guinevere - und wird von Machthunger besessen. Guinevere begibt sich mit Lancelot auf eine Reise in das Herz der Dunkelheit, um den mächtigen Dolch vor Artus zu finden - und es kommt zum Kuss zwischen den beiden. Unterdessen gibt Hook nicht auf, Emma von der unablässigen Stimme Rumpelstilzchens zu befreien. Gleichzeitig hält Emma Mr. Gold gefangen und verlangt von Merida, ihn mit ihrem Mut zu versehen, damit er Emmas "dunklen" Auftrag erfüllen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Alrick Riley Drehbuch: Edward Kitsis, Adam Horowitz, David H. Goodman, Jerome Schwartz Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12