RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-10-19 04:40 Merken Valentin muss mitansehen, wie Jule beinahe überfahren wird. Marios Drohung hat gesessen und Valentin schlägt der arglosen Jule vor, schnellstmöglich gemeinsam zu ihrem Vater nach Südafrika zu fliegen. Doch dann erinnert er sich an Marios bedrohliche Worte. Solange Valentin mit Marios Ex zusammen ist, ist Jules Leben gefährdet. Valentin sieht keine andere Lösung, als mit Jule Schluss zu machen... Britta will KayC nicht durchgehen lassen, dass die sich neben Rufus ins Rampenlicht gedrängt hat. Sie stellt ihr eine Falle. Damit die zuschnappt, braucht sie KayC aber als Babysitterin. Scheinbar reumütig stellt sie sie wieder ein. Bei einem Interview sollen angeblich alle Missverständnisse rund um die angebliche Affäre von KayC und Rufus ausgeräumt werden. Doch der Reporter interessiert sich plötzlich nur für KayCs Vergangenheit. Und das behagt KayC gar nicht... Roswitha strapaziert Irenes und Roberts Nerven, als sie nach Ottmars erfolgreicher OP ihre Hochzeits-Vorbereitungen vorantreibt. Als Roswitha dann spontan im Krankenhaus heiratet, überrumpelt sie nicht nur Irene. Sie spornt unbewusst auch Robert an, seinen eigenen Antrag in Angriff zu nehmen. Dummerweise bekommt ausgerechnet Roswitha Wind von seinem Plan. Und Robert ist bewusst, dass seine Mutter nicht unbedingt die Verschwiegenheit in Person ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns